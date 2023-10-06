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Пентагон: Грошей на допомогу ЗСУ вистачить на найближчу перспективу. Потрібні фінанси від Конгресу

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 06:37
Пентагон: Грошей на допомогу ЗСУ вистачить на найближчу перспективу. Потрібні фінанси від Конгресу - Фото
Пет Райдер (Фото: Пентагон)

У Пентагоні заявили, що у Вашингтона вистачить коштів на фінансування військової допомоги Україні на "найближчу перспективу". Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, у бюджетних фондах на підтримку України залишилося $5,4 млрд, а також близько $1,6 млрд на поповнення запасів Пентагону, які передавались Силам оборони.

Він зазначив, що цих грошей достатньо для виведення нової допомоги на найближчу перспективу.

"Ми рухаємося далі, і нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжимо співпрацювати з Конгресом, з представниками обох партій, щоб відстояти потрібне нам фінансування", — сказав Райдер.

  • 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
  • Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "дотриматись слова" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки що у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.
  • Тепер Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера.

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Дмитро Гриниченко
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