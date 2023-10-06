Пентагон: Грошей на допомогу ЗСУ вистачить на найближчу перспективу. Потрібні фінанси від Конгресу

У Пентагоні заявили, що у Вашингтона вистачить коштів на фінансування військової допомоги Україні на "найближчу перспективу". Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

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За його словами, у бюджетних фондах на підтримку України залишилося $5,4 млрд, а також близько $1,6 млрд на поповнення запасів Пентагону, які передавались Силам оборони.

Він зазначив, що цих грошей достатньо для виведення нової допомоги на найближчу перспективу.

"Ми рухаємося далі, і нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжимо співпрацювати з Конгресом, з представниками обох партій, щоб відстояти потрібне нам фінансування", — сказав Райдер.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "дотриматись слова" та схвалити допомогу Україні.

Поки що у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

Тепер Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера.

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