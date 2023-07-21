Пентагон: ВСУ начали применять кассетные боеприпасы. США дали им мощную артиллерию
В Пентагоне заявили, что Вооруженные Силы Украины начали применять кассетные боеприпасы из американской артиллерии. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, ВСУ начали применять данный тип снарядов на поле боя, однако Украина сама будет говорить о деталях применения.
"Но, знаете ли, мы дали им мощную артиллерию. Они взяли на себя обязательство использовать его ответственно, отслеживать и записывать, где они его используют, чтобы, когда эта война закончится, они могли начать усилия по разминированию", — сказала Сингх.
Она отметила, что Украина будет сама говорить об использовании кассетных снарядов на фронте.
- 7 июля 2023 Соединенные Штаты согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи.
- Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.
- 13 июля генерал Тарнавский сообщил, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но пока не использовала.
- В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже в ВСУ. По данным CNN, Соединенные Штаты заранее завезли снаряды в Европу, чтобы их передача состоялась как можно быстрее.
Читайте также: Российского Z-пропагандиста Лучина ликвидировали кассетными боеприпасами – видео
Комментарии