Пентагон: ВСУ начали применять кассетные боеприпасы. США дали им мощную артиллерию

В Пентагоне заявили, что Вооруженные Силы Украины начали применять кассетные боеприпасы из американской артиллерии. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

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По ее словам, ВСУ начали применять данный тип снарядов на поле боя, однако Украина сама будет говорить о деталях применения.

"Но, знаете ли, мы дали им мощную артиллерию. Они взяли на себя обязательство использовать его ответственно, отслеживать и записывать, где они его используют, чтобы, когда эта война закончится, они могли начать усилия по разминированию", — сказала Сингх.

Она отметила, что Украина будет сама говорить об использовании кассетных снарядов на фронте.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют сравнительную или большую эффективность, не оставляя неразорвавшихся боеприпасов.

7 июля 2023 Соединенные Штаты согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи.

Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.

13 июля генерал Тарнавский сообщил, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но пока не использовала.

В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже в ВСУ. По данным CNN, Соединенные Штаты заранее завезли снаряды в Европу, чтобы их передача состоялась как можно быстрее.

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