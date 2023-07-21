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Пентагон: ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси. США дали їм потужну артилерію

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 09:33
Пентагон: ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси. США дали їм потужну артилерію - Фото
Сабріна Сінгх (Фото: скриншот з відео)

У Пентагоні заявили, що Збройні Сили України почали застосовувати касетні боєприпаси з американської артилерії. Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, ЗСУ почали застосовувати цей тип снарядів на полі бою, проте Україна сама говоритиме про деталі застосування.

"Але, знаєте, ми дали їм потужну артилерію. Вони взяли на себе зобов'язання використати його відповідально, відстежувати і записувати, де вони його використовують, щоб, коли ця війна закінчиться, вони могли розпочати зусилля щодо розмінування", — сказала Сінгх.

Вона зазначила, що Україна сама говоритиме про використання касетних снарядів на фронті.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають порівняну або більшу ефективність, не залишаючи боєприпасів, що не розірвалися.
  • 7 липня 2023 року Сполучені Штати погодились передати Україні касетні боєприпаси, того самого дня оголосивши новий пакет військової допомоги.
  • Це рішення критикували деякі країни, які є підписантами конвенції про касетні боєприпаси, а також правозахисні організації.
  • 13 липня генерал Тарнавський повідомив, що Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але поки що не використовувала.
  • У Пентагоні підтвердили, що касетні боєприпаси вже у ЗСУ. За даними CNN, Сполучені Штати заздалегідь завезли снаряди до Європи, аби їх передавання відбулось якнайшвидше.

Дивіться також: Російського Z-пропагандиста Лучина ліквідували касетними боєприпасами – відео

Дмитро Гриниченко
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