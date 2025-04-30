Переговоры о перемирии. В Госдепе США заявили, что ждут от Путина реальных действий

США ожидают от России не только заявлений, но и конкретных действий, в том числе немедленного прекращения огня, отметила Темми Брюс

Темми Брюс (Фото: Facebook)

Следующие несколько дней будут решающими в вопросе мира в Украине, США ждут шагов со стороны российского диктатора Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала News Nation заявила пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс.

По ее словам, "ближайшие дни могут быть решающими для достижения мира в Украине". Представитель Госдепа подчеркнула, что США ожидают от России не только заявлений, но и конкретных действий, в том числе немедленного прекращения огня.

На просьбу прокомментировать заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, что Украина готова поддержать предложение о перемирии уже сейчас, не дожидаясь 9 мая, Брюс заявила: "Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней?"

"И дело не в том, что просят президент США и госсекретарь, а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие", – сказала чиновница.

Она добавила, что США ждут от Москвы реальных действий, а не символических заявлений.