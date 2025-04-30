Переговоры о перемирии. В Госдепе США заявили, что ждут от Путина реальных действий
Следующие несколько дней будут решающими в вопросе мира в Украине, США ждут шагов со стороны российского диктатора Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала News Nation заявила пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс.
По ее словам, "ближайшие дни могут быть решающими для достижения мира в Украине". Представитель Госдепа подчеркнула, что США ожидают от России не только заявлений, но и конкретных действий, в том числе немедленного прекращения огня.
На просьбу прокомментировать заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, что Украина готова поддержать предложение о перемирии уже сейчас, не дожидаясь 9 мая, Брюс заявила: "Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней?"
"И дело не в том, что просят президент США и госсекретарь, а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие", – сказала чиновница.
Она добавила, что США ждут от Москвы реальных действий, а не символических заявлений.
- 19 апреля 2025 года Путин объявил "Пасхальное перемирие" на 30 часов. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при условии реального прекращения огня Россией.
- После введения "Пасхального перемирия" Россия и дальше атаковала, но боев стало меньше. По всей Украине в это время не было воздушных тревог, а войска РФ инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия.
28 апреляПутин объявил о "перемирии" на дни 80-летия Дня победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.