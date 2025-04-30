Переговори про перемир'я. У Держдепі США заявили, що чекають від Путіна реальних дій

Теммі Брюс (Фото: Facebook)

Наступні кілька днів будуть вирішальними у питанні миру в Україні, США чекають на кроки з боку російського диктатора Володимира Путіна. Про це в ефірі телеканалу News Nation заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

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За її словами, "найближчі дні можуть бути вирішальними для досягнення миру в Україні". Речниця Держдепу підкреслила, що США очікують від Росії не лише заяв, а й конкретних дій, зокрема негайного припинення вогню.

На прохання прокоментувати заяву українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги, що Україна готова підтримати пропозицію щодо перемир'я вже зараз, не чекаючи 9 травня, Брюс заявила: "Якщо це справді гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів?".

"І річ не у тому, що просять президент США і держсекретар, а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття", – сказала посадовиця.

Вона додала, що США чекають від Москви реальних дій, а не символічних заяв.