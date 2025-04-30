Переговори про перемир'я. У Держдепі США заявили, що чекають від Путіна реальних дій
Наступні кілька днів будуть вирішальними у питанні миру в Україні, США чекають на кроки з боку російського диктатора Володимира Путіна. Про це в ефірі телеканалу News Nation заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.
За її словами, "найближчі дні можуть бути вирішальними для досягнення миру в Україні". Речниця Держдепу підкреслила, що США очікують від Росії не лише заяв, а й конкретних дій, зокрема негайного припинення вогню.
На прохання прокоментувати заяву українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги, що Україна готова підтримати пропозицію щодо перемир'я вже зараз, не чекаючи 9 травня, Брюс заявила: "Якщо це справді гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів?".
"І річ не у тому, що просять президент США і держсекретар, а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття", – сказала посадовиця.
Вона додала, що США чекають від Москви реальних дій, а не символічних заяв.
- 19 квітня 2025 року Путін оголосив "Великоднє перемир'я" на 30 годин. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.
- Після введення "Великоднього перемир'я" Росія й надалі атакувала, але боїв поменшало. По всій Україні в цей час не було повітряних тривог, натомість війська РФ інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні перемир'я.
28 квітняПутін оголосив про "перемир'я" на дні 80-ї річниці Дня перемоги з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня.