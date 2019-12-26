Подозреваемая по делу Шеремета: Не знала фигурантов в 2016 году

Инна Грищенко (Фото: скриншот из видео Громадьске)

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Инна Грищенко, известная как Пума, утверждает, что не знала фигурантов этого дела летом 2016 года, в то время, когда журналист был убит. Об этом сообщает Громадське.

"Знакома с Яной (Дугар), с Рифом (Антоненко). С этого года, с конца лета, а с Юлей (Кузьменко) с того лета», - отметила она.

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