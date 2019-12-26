Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Подозреваемая по делу Шеремета: Не знала фигурантов в 2016 году

Подозреваемая по делу Шеремета: Не знала фигурантов в 2016 году - Фото
Инна Грищенко (Фото: скриншот из видео Громадьске)
26.12.2019, 14:03

По ее утверждению, с остальными подозреваемыми она знакома с 2018 и 2019 годов

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Инна Грищенко, известная как Пума, утверждает, что не знала фигурантов этого дела летом 2016 года, в то время, когда журналист был убит. Об этом сообщает Громадське.

"Знакома с Яной (Дугар), с Рифом (Антоненко). С этого года, с конца лета, а с Юлей (Кузьменко) с того лета», - отметила она.

  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.
  • 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них: подозрения объявлены военному и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко. 24 декабря Киевский апелляционный суд оставил под арестом Юлию Кузьменко.
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Все они говорят, что это вымысел. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

Читайте также: Дело Шеремета. Экспертиза не дает однозначных выводов - Slidstvo

Напишите нам
убийство Павла Шеремета инна пума грищенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 