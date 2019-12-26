Подозреваемая по делу Шеремета: Не знала фигурантов в 2016 году

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Инна Грищенко, известная как Пума, утверждает, что не знала фигурантов этого дела летом 2016 года, в то время, когда журналист был убит. Об этом сообщает Громадське.
"Знакома с Яной (Дугар), с Рифом (Антоненко). С этого года, с конца лета, а с Юлей (Кузьменко) с того лета», - отметила она.
- 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.
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12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них: подозрения объявлены военному и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко. 24 декабря Киевский апелляционный суд оставил под арестом Юлию Кузьменко.
- По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Все они говорят, что это вымысел. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
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