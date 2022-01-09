Погибших и пострадавших украинцев в Казахстане нет, помогаем застрявшим гражданам – МИД
Погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время протестов в Казахстане нет. Об этом в комментарии LIGA.net заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
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Посольство Украины помогает гражданам, которые не могут покинуть страну из-за отмененных авиарейсов. Сейчас больше всего застрявших граждан в Алматы – 116 человек. Они обеспечены временным жильем и едой, угрозы их жизни и здоровью нет. Посольство поддерживает с ними постоянную связь и будет информировать о дальнейших шагах.
Аэропорт города прекратил обслуживать гражданские самолеты и используется для военно-транспортной авиации ОДКБ. Рейс Нур-Султан – Киев, по предварительным данным, возобновится 9 января.
МИД также взаимодействует с правительствами других стран, граждане которых не могут покинуть Казахстан.
"Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию с безопасность, самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах временного проживания", – рекомендуют в ведомстве.
Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил проработать альтернативные пути выезда украинцев из Казахстана в случае значительных задержек возобновления регулярного авиасообщения.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.
- В стране начались задержания активистов и столкновения с полицией. Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева в должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" по ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих. Силовики задержали около 4500 человек.
- 7 января Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.
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