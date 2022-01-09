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Погибших и пострадавших украинцев в Казахстане нет, помогаем застрявшим гражданам – МИД

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 15:50
Погибших и пострадавших украинцев в Казахстане нет, помогаем застрявшим гражданам – МИД - Фото
Алматы (Фото: EPA)

Погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время протестов в Казахстане нет. Об этом в комментарии LIGA.net заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел. 

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Посольство Украины помогает гражданам, которые не могут покинуть страну из-за отмененных авиарейсов. Сейчас больше всего застрявших граждан в Алматы – 116 человек. Они обеспечены временным жильем и едой, угрозы их жизни и здоровью нет. Посольство поддерживает с ними постоянную связь и будет информировать о дальнейших шагах. 

Аэропорт города прекратил обслуживать гражданские самолеты и используется для военно-транспортной авиации ОДКБ. Рейс Нур-Султан – Киев, по предварительным данным, возобновится 9 января. 

МИД также взаимодействует с правительствами других стран, граждане которых не могут покинуть Казахстан.

"Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию с безопасность, самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах временного проживания", – рекомендуют в ведомстве. 

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил проработать альтернативные пути выезда украинцев из Казахстана в случае значительных задержек возобновления регулярного авиасообщения. 

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Владислав Сердюк
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МИД протесты казахстан дмитрий кулеба
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