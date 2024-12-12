Полиция Южной Кореи пыталась провести обыск в офисе президента – Yonhap

Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE/ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

В четверг, 12 декабря, полиция снова попыталась провести обыск в районе Йонсан, чтобы получить документы, связанные с введением военного положения президентом Юн Сок Йолем 3 декабря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на официальных лиц в полиции.

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Как отмечает агентство, первый рейд, который состоялся накануне, завершился неудачей из-за отказа в сотрудничестве.

В этот раз обыск был сосредоточен на штаб-квартире Объединенного комитета начальников штабов (JCS), расположенной недалеко от президентского комплекса. В то же время сам офис президента не подлежал проверке, отмечают правоохранители.

"JCS согласился сотрудничать со следствием, и полиция будет получать материалы от JCS в форме добровольного представления", – сообщили в полиции.

Также в рамках расследования следователи ищут защищенный мобильный телефон бывшего министра обороны Кима Йон Хена, который накануне пытался совершить самоубийство в следственном изоляторе на востоке Сеула.

Считается, что это устройство использовали для связи с президентом при подготовке к введению военного положения. Предыдущая попытка изъять телефон во время рейда не имела успеха.

"Для входа на военный объект нужно согласие JCS", – заявил представитель полиции, подчеркнув, что следователи продолжат работу над сбором доказательств.

3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы государственного переворота. После этого в здание парламента были направлены военные и полиция.

Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.

4 декабря в парламент Южной Кореи официально внесли ходатайство об импичменте президенту страны. Но парламент не смог проголосовать из-за отсутствия кворума.

8 декабря президенту объявлено подозрение по обвинению в госизмене и злоупотреблении властью.