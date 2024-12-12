Поліція Південної Кореї намагалася провести обшук в офісі президента – Yonhap
Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE/ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

У четвер, 12 грудня, поліція знову спробувала провести обшук у районі Йонсан, щоб отримати документи, пов’язані з введенням воєнного стану президентом Юн Сок Йолем 3 грудня. Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap, посилаючись на офіційних осіб у поліції.

Як зазначає агенція, перший рейд, який відбувся напередодні, завершився невдачею через відмову у співпраці.

Цього разу обшук був зосереджений на штаб-квартирі Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), розташованій неподалік президентського комплексу. Водночас сам офіс президента не підлягав перевірці, наголошують правоохоронці.

"JCS погодився співпрацювати зі слідством, і поліція отримуватиме матеріали від JCS у формі добровільного подання", – повідомили у поліції.

Також у рамках розслідування слідчі шукають захищений мобільний телефон колишнього міністра оборони Кіма Йон Хьона, який напередодні намагався здійснити самогубство у слідчому ізоляторі на сході Сеула. 

Вважається, що цей пристрій використовували для зв’язку з президентом під час підготовки до введення воєнного стану. Попередня спроба вилучити телефон під час рейду не мала успіху.

"Для входу на військовий об'єкт потрібна згода JCS", – заявив представник поліції, підкресливши, що слідчі продовжать роботу над збором доказів.

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