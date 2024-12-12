Поліція Південної Кореї намагалася провести обшук в офісі президента – Yonhap

Юн Сок Йоль (Фото: EPA-EFE/ROK PRESIDENTIAL OFFICE)

У четвер, 12 грудня, поліція знову спробувала провести обшук у районі Йонсан, щоб отримати документи, пов’язані з введенням воєнного стану президентом Юн Сок Йолем 3 грудня. Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap, посилаючись на офіційних осіб у поліції.

Як зазначає агенція, перший рейд, який відбувся напередодні, завершився невдачею через відмову у співпраці.

Цього разу обшук був зосереджений на штаб-квартирі Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), розташованій неподалік президентського комплексу. Водночас сам офіс президента не підлягав перевірці, наголошують правоохоронці.

"JCS погодився співпрацювати зі слідством, і поліція отримуватиме матеріали від JCS у формі добровільного подання", – повідомили у поліції.

Також у рамках розслідування слідчі шукають захищений мобільний телефон колишнього міністра оборони Кіма Йон Хьона, який напередодні намагався здійснити самогубство у слідчому ізоляторі на сході Сеула.

Вважається, що цей пристрій використовували для зв’язку з президентом під час підготовки до введення воєнного стану. Попередня спроба вилучити телефон під час рейду не мала успіху.

"Для входу на військовий об'єкт потрібна згода JCS", – заявив представник поліції, підкресливши, що слідчі продовжать роботу над збором доказів.

3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через загрозу державного перевороту. Після цього до будівлі парламенту були спрямовані військові та поліція.

За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.

4 грудня до парламенту Південної Кореї офіційно внесли клопотання про імпічмент президенту країни. Але парламент не зміг проголосувати через відсутність кворуму.

8 грудня президентові оголошено підозру за звинуваченням у держзраді та зловживанні владою.