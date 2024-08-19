Полковник польской армии назвал главную угрозу наступлению ВСУ в Курской области

Украинские военные в Сумской области у границы с Россией, 17 августа 2024 года. С начала операции в Курской области 6 августа украинские войска взяли под контроль 1150 кв км территории РФ и 82 населенных пункта (Фото: EPA-EFE/GEORGE IVANCHENKO)

Главной угрозой наступления на территории России для Украины является чрезмерное вовлечение своих вооруженных сил на фактически второстепенное военное направление. Такое мнение высказал полковник запаса польской армии Петр Левандовский.

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Расширение фронта, считает он, пока выглядит опаснее для украинской армии, чем для российской.

"Армия РФ владеет стратегической инициативой. Поэтому решает, где главный удар, а сейчас таким направлением является Покровск и Часов Яр. Преимуществом Украины может быть то, что Кремль будет вынужден охранять всю границу, что приведет к скорейшему исчерпанию их наступательных возможностей", – говорит Левандовский.

Сейчас украинская операция имеет больше политическое, чем военное значение, говорит Левандовский. Она в очередной раз разоблачила ложь Путина и российского командования, что они якобы "контролируют" ситуацию на фронте. Однако подчеркнула слабость российских вооруженных сил, которые не могут обеспечить безопасность приграничных районов.

Еще одной проблемой для россиян является необходимость привлечь солдат срочной службы, хотя Путин обещал, что они не будут воевать с украинской армией, говорит он.