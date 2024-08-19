Полковник польської армії назвав головну загрозу для наступу ЗСУ на Курщині

Українські військові в Сумській області біля кордону з Росією, 17 серпня 2024 року. З початку операції в Курській області 6 серпня українські війська взяли під контроль 1150 кв км території РФ і 82 населені пункти (Фото: EPA-EFE/GEORGE IVANCHENKO)

Головною загрозою наступу на території Росії для України є надмірне залучення власних збройних сил до фактично другорядного військового напрямку дій. Таку думку в коментарі для матеріалу LIGA.net висловив полковник запасу польської армії Пьотр Левандовський.

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Розширення фронту, вважає він, наразі виглядає більш небезпечним для української армії, ніж для російської.

"Армія РФ володіє стратегічною ініціативою. Тому вирішує, де є головний удар, а зараз таким напрямком є Покровськ і Часів Яр. Перевагою України може бути те, що Кремль буде змушений охороняти весь кордон, що призведе до швидшого вичерпання їхніх наступальних можливостей", – каже Левандовський.

Зараз українська операція має більше політичне, ніж військове значення, каже Левандовський. Вона вкотре викрила брехню Путіна і російського командування, що вони нібито "контролюють" ситуацію на фронті. Та підкреслила слабкість російських збройних сил, які не можуть забезпечити безпеку прикордонних районів.

Ще однією проблемою для росіян є необхідність залучити солдатів строкової служби, хоча Путін обіцяв, що ті не воюватимуть з українською армією, каже він.