Польша задействует статью 5 Устава НАТО при угрозе от российских "Кинжалов" – Минобороны

Действия Польши в ответ на размещение Россией гиперзвуковых ракет в Калининградской области будут адекватны угрозе, вплоть до активизации 5-й статьи Устава НАТО. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает PAP.

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"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", – сказал Скуркевич.

Он подчеркнул, что Польша находится в постоянном контакте с партнерами по НАТО и что именно членство в Альянсе является основной гарантией безопасности для страны.

Скуркевич сказал, что в случае возникновения реальной угрозы будет автоматически задействована 5-я статья Устава НАТО, то есть, формула "один за всех и все за одного".

"Эти гарантии были и остаются в силе, а соответствующие обязательства четко озвучены членами Североатлантического альянса и президентом США Джо Байденом", – отметил он.

18 августа минобороны России заявило, что разместило авиационную группировку с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на авиабазе Чкаловск в Калининградской области, которая непосредственно граничит с Польшей и Литвой.

30 июля сообщалось, что НАТО усиливает контроль воздушного пространства над Латвией, Литвой и Эстонией.

13 августа было заявлено, что после вступления в НАТО Финляндия объединит свои системы береговой обороны с аналогичными системами Эстонии, что даст возможность полностью закрыть Балтийское море для российских военных кораблей.

На фоне российских провокаций на захваченной Запорожской АЭС и ядерного шантажа оккупантов, законодатели в Великобритании и США заговорили о том, что загрязнение радиацией территории стран НАТО в результате потенциальной аварии должно быть истолковано как нападение РФ на эти страны и активизировать 5-ю статью Устава НАТО.

Сергей Бережной

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