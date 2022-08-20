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Польша задействует статью 5 Устава НАТО при угрозе от российских "Кинжалов" – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 13:31
Польша задействует статью 5 Устава НАТО при угрозе от российских
Войцех Скуркевич (Фото - EPA)

Действия Польши в ответ на размещение Россией гиперзвуковых ракет в Калининградской области будут адекватны угрозе, вплоть до активизации 5-й статьи Устава НАТО. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает PAP.

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"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", – сказал Скуркевич.

Он подчеркнул, что Польша находится в постоянном контакте с партнерами по НАТО и что именно членство в Альянсе является основной гарантией безопасности для страны.

Скуркевич сказал, что в случае возникновения реальной угрозы будет автоматически задействована 5-я статья Устава НАТО, то есть, формула "один за всех и все за одного".

 "Эти гарантии были и остаются в силе, а соответствующие обязательства четко озвучены членами Североатлантического альянса и президентом США Джо Байденом", – отметил он.

18 августа минобороны России заявило, что разместило авиационную группировку с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на авиабазе Чкаловск в Калининградской области, которая непосредственно граничит с Польшей и Литвой.

  

Сергей Бережной
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