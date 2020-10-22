Порчу бюллетеней опроса Зеленского могут квалифицировать как мелкое хулиганство – МВД
По словам замминистра МВД, с опросом Зеленского может быть больше "стычек и хулиганских действий", чем без него
Порча бюллетеней со всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, может квалифицироваться как мелкое хулиганство. Об этом в эфире Радио НВ сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Накануне украинские писатели Дмитрий и Виталий Капрановы призвали людей портить бюллетени по опросу президента, поскольку их "владелец не определен", а "бумаги не являются материальной ценностью".
По их словам, максимум, что может быть за такое деяние – это разговор с полицией. Как считают Капрановы, правоохранителям можно пояснить, что разорвав бюллетень с вопросами Зеленского – вы "прекратили незаконную агитацию в день выборов".
Геращенко отметил, что разрывать бюллетени и толкать агитаторов — "это незаконно и будет нарушением общественного порядка".
По словам замминистра МВД, с опросом Зеленского может быть больше "стычек и хулиганских действий", чем без него.
- 13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".
- 14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", 15 октября второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?", 16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.
- 21 октября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что поступает информация о возможных попытках срыва опроса Зеленского.
- По данным опроса КМИС, участвовать в опросе Зеленского готовы 54,6% избирателей.
- По данным социологического исследования группы Рейтинг, большинство украинцев считают законным проведение всеукраинского опроса, инициированного Зеленским, одновременно с местными выборами.
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