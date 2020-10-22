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Порчу бюллетеней опроса Зеленского могут квалифицировать как мелкое хулиганство – МВД

22.10.2020, 17:26
Порчу бюллетеней опроса Зеленского могут квалифицировать как мелкое хулиганство – МВД - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)

По словам замминистра МВД, с опросом Зеленского может быть больше "стычек и хулиганских действий", чем без него

Порча бюллетеней со всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, может квалифицироваться как мелкое хулиганство. Об этом в эфире Радио НВ сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

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Накануне украинские писатели Дмитрий и Виталий Капрановы призвали людей портить бюллетени по опросу президента, поскольку их "владелец не определен", а "бумаги не являются материальной ценностью".

По их словам, максимум, что может быть за такое деяние – это разговор с полицией. Как считают Капрановы, правоохранителям можно пояснить, что разорвав бюллетень с вопросами Зеленского – вы "прекратили незаконную агитацию в день выборов". 

Геращенко отметил, что разрывать бюллетени и толкать агитаторов — "это незаконно и будет нарушением общественного порядка". 

По словам замминистра МВД, с опросом Зеленского может быть больше "стычек и хулиганских действий", чем без него. 

СПРАВКА. Статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет мелкое хулиганство как нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. За это может грозить штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов; исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка; административный арест на срок до пятнадцати суток.
  • 13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".
  • 14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", 15 октября второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?", 16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса
  • 21 октября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что поступает информация о возможных попытках срыва опроса Зеленского. 
  • По данным опроса КМИС, участвовать в опросе Зеленского готовы 54,6% избирателей.
  • По данным социологического исследования группы Рейтинг, большинство украинцев считают законным проведение всеукраинского опроса, инициированного Зеленским, одновременно с местными выборами.

Читайте также: 42% украинцев позитивно относятся к опросу Зеленского, против – 22%: опрос Рейтинга

Станислав Стороженко
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