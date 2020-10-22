Порчу бюллетеней опроса Зеленского могут квалифицировать как мелкое хулиганство – МВД

По словам замминистра МВД, с опросом Зеленского может быть больше "стычек и хулиганских действий", чем без него

Порча бюллетеней со всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, может квалифицироваться как мелкое хулиганство. Об этом в эфире Радио НВ сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Накануне украинские писатели Дмитрий и Виталий Капрановы призвали людей портить бюллетени по опросу президента, поскольку их "владелец не определен", а "бумаги не являются материальной ценностью".

По их словам, максимум, что может быть за такое деяние – это разговор с полицией. Как считают Капрановы, правоохранителям можно пояснить, что разорвав бюллетень с вопросами Зеленского – вы "прекратили незаконную агитацию в день выборов".

Геращенко отметил, что разрывать бюллетени и толкать агитаторов — "это незаконно и будет нарушением общественного порядка".

По словам замминистра МВД, с опросом Зеленского может быть больше "стычек и хулиганских действий", чем без него.

СПРАВКА. Статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет мелкое хулиганство как нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. За это может грозить штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов; исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка; административный арест на срок до пятнадцати суток.

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Станислав Стороженко

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