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Порошенко снова зовут на допрос в ГБР

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 14:01
Порошенко снова зовут на допрос в ГБР - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Государственное бюро расследований зовет подозреваемого по делу о госизмене пятого президента Петра Порошенко на допрос 31 января. Это вторая попытка следователей ГБР встретиться с ним, сообщает пресс-служба ведомства.

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24 января Порошенко ушел из бюро через семь минут после прибытия, не дождавшись следователя, заявили правоохранители. Они пишут, что "для создания видимости" подозреваемый явился в ГБР, но вскоре ушел, "хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут".

Адвокаты Порошенко заявили, что вызов ему сделали "сегодня на сегодня", а "это явное и откровенное нарушение закона, поскольку в соответствии с УПК вызовы должны поступать за три дня, первый день не учитывается".

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"Следующий раз следователь ГБР ожидает Петра Порошенко на 11:00 31 января 2022 года", – сообщили сегодня в бюро.

СПРАВКА. Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированной частью Донбасса в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа пророссийской партии ОПЗЖ Медведчука и экс-министра энергетики Демчишина. Пятый президент считает дело политически мотивированным и "заказом" от преемника на Банковой в лице президента Зеленского

Там призвали пятого президента "прекратить манипулировать общественным мнением и, наконец, начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения".

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Евгений Пилипенко
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Петр Порошенко допрос госизмена ордло гбр
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