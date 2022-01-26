Порошенко снова зовут на допрос в ГБР

Государственное бюро расследований зовет подозреваемого по делу о госизмене пятого президента Петра Порошенко на допрос 31 января. Это вторая попытка следователей ГБР встретиться с ним, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

24 января Порошенко ушел из бюро через семь минут после прибытия, не дождавшись следователя, заявили правоохранители. Они пишут, что "для создания видимости" подозреваемый явился в ГБР, но вскоре ушел, "хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут".

Адвокаты Порошенко заявили, что вызов ему сделали "сегодня на сегодня", а "это явное и откровенное нарушение закона, поскольку в соответствии с УПК вызовы должны поступать за три дня, первый день не учитывается".

Читайте также: У Венедиктовой просят суд арестовать Порошенко. Альтернатива – 1 млрд грн залога

"Следующий раз следователь ГБР ожидает Петра Порошенко на 11:00 31 января 2022 года", – сообщили сегодня в бюро.

Там призвали пятого президента "прекратить манипулировать общественным мнением и, наконец, начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения".

Читайте также: Киевсовет обратился к властям из-за "преследования" Порошенко. "Слуги" голосовали против

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.