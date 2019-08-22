Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Порошенко вызывают на допрос в ГБР: назвали дату

Порошенко вызывают на допрос в ГБР: назвали дату - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)
22.08.2019, 13:42

По данным Госбюро расследований, допрос пятого президента запланирован на 3 сентября

Пятого президента Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований на 3 сентября 2019 года. Эту информацию подтвердили сегодня LIGA.net в пресс-службе ГБР.

В ГБР не стали уточнять подробности. "Детали сообщить не можем сейчас", - объяснили в пресс-службе.

Читайте также: Порошенко пытались забросать яйцами - попали в журналистов: видео

Отвечая на вопрос, во сколько пройдет допрос, в пресс-службе сказали: "Время тоже не можем сообщить".

Читайте также: Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата канала Прямой

 

Напишите нам
Петр Порошенко допрос гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 