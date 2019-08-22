Порошенко вызывают на допрос в ГБР: назвали дату

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Пятого президента Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований на 3 сентября 2019 года. Эту информацию подтвердили сегодня LIGA.net в пресс-службе ГБР.

В ГБР не стали уточнять подробности. "Детали сообщить не можем сейчас", - объяснили в пресс-службе.

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Отвечая на вопрос, во сколько пройдет допрос, в пресс-службе сказали: "Время тоже не можем сообщить".

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