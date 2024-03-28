"После очередной моей смерти". Буданов назвал самый абсурдный фейк россиян о себе

Буданов заявил, что российская пропаганда "убивала" его несколько раз

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что наиболее абсурдный фейк россиян о нем был связан со вбросами о его "гибели". Об этом он сообщил в разговоре с Яремой Духом.

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По его словам, российская пропаганда "убивала" его несколько раз.

Он отметил, что в 2023 году враг в очередной раз загонял фейк о его "смерти", после чего появилось его фото с послом Японии в Украине.

"Его разобрали и распространили фото с припиской, что я еле живой, у меня корсет, а посол держит, чтобы я не упал. А второй вариант был, что это вообще голограмма", — сказал Буданов.

Летом прошлого года оккупанты придумали новый фейк – тогда, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне ссылались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова.

Буданов непосредственно участвовал в боевых действиях еще до вступления на должность и до начала полномасштабного вторжения. Бригадный генерал Дмитрий Тимков сообщил, что в 2015 году во время спецоперации в тылу врага на Донбассе Буданов был тяжело ранен: сначала он просил побратимов оставить его, однако вместе с группой смог выйти в безопасное место. В 2016 году диверсионная группа под командованием Буданова уничтожила подразделение спецназначения ФСБ "Вымпел" во временно оккупированном Крыму.

В октябре 2023 года Буданов заявил, что периодически принимает непосредственное участие в боевых действиях, пытаясь тем самым подбодрить украинских бойцов. В частности, начальник ГУР сообщал, что был "на нуле" во время обороны Северодонецка в 2022 году, где попал под обстрел.

Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" заявил, что Буданов во время одной из операций в переговорах по рации заставил 19 российских оккупантов сдаться в плен.

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