"Після чергової моєї смерті". Буданов назвав найабсурдніший фейк росіян про себе

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що найбільш абсурдний фейк росіян про нього був пов'язаний із закидами про його "загибель". Про це він повідомив у розмові з Яремою Духом.

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За його словами, російська пропаганда "вбивала" його кілька разів.

Він зазначив, що у 2023 році ворог вкотре заганяв фейк про його "смерть", після чого з'явилося його фото із послом Японії в Україні.

"Його розібрали та поширили фото з припискою, що я ледве живий, у мене корсет, а посол тримає, щоб я не впав. А другий варіант був, що це взагалі голограма", – сказав Буданов.

Влітку минулого року окупанти вигадали новий фейк – тоді, за їхньою версією, був "важко поранений" Буданов. Росіяни посилалися на неіснуючу статтю у німецькому журналі Stern. За кілька днів у РФ заявили про "смерть" Буданова.

Буданов брав участь у бойових діях ще до вступу на посаду і до початку повномасштабного вторгнення. Бригадний генерал Дмитро Тимков повідомив, що у 2015 році під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі Буданова було тяжко поранено: спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти в безпечне місце. В 2016 році диверсійна група під командуванням Буданова знищила підрозділ спецпризначення ФСБ "Вимпел" у тимчасово окупованому Криму.

У жовтні 2023 року Буданов заявив, що періодично бере безпосередню участь у бойових діях, намагаючись цим підбадьорити українських бійців. Зокрема, начальник ГУР повідомляв, що був "на нулі" під час оборони Сєвєродонецька 2022 року, де потрапив під обстріл.

Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" заявив, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах щодо рації змусив 19 російських окупантів здатися в полон.

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