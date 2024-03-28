"Після чергової моєї смерті". Буданов назвав найабсурдніший фейк росіян про себе
Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що найбільш абсурдний фейк росіян про нього був пов'язаний із закидами про його "загибель". Про це він повідомив у розмові з Яремою Духом.

За його словами, російська пропаганда "вбивала" його кілька разів.

Він зазначив, що у 2023 році ворог вкотре заганяв фейк про його "смерть", після чого з'явилося його фото із послом Японії в Україні.

"Його розібрали та поширили фото з припискою, що я ледве живий, у мене корсет, а посол тримає, щоб я не впав. А другий варіант був, що це взагалі голограма", – сказав Буданов.

Влітку минулого року окупанти вигадали новий фейк – тоді, за їхньою версією, був "важко поранений" Буданов. Росіяни посилалися на неіснуючу статтю у німецькому журналі Stern. За кілька днів у РФ заявили про "смерть" Буданова.

  • Буданов брав участь у бойових діях ще до вступу на посаду і до початку повномасштабного вторгнення. Бригадний генерал Дмитро Тимков повідомив, що у 2015 році під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі Буданова було тяжко поранено: спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти в безпечне місце. В 2016 році диверсійна група під командуванням Буданова знищила підрозділ спецпризначення ФСБ "Вимпел" у тимчасово окупованому Криму.
  • У жовтні 2023 року Буданов заявив, що періодично бере безпосередню участь у бойових діях, намагаючись цим підбадьорити українських бійців. Зокрема, начальник ГУР повідомляв, що був "на нулі" під час оборони Сєвєродонецька 2022 року, де потрапив під обстріл.
  • Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" заявив, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах щодо рації змусив 19 російських окупантів здатися в полон.

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