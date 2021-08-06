Нужно продолжать давить на Россию санкциями и "убедиться", что она понесет ответственность за оккупацию Крыма, потому как ее действия в 2014 году нельзя оправдать, а "возвращение к нормальным отношениям невозможно, пока РФ продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию". Об этом посол Британии в Киеве Мелинда Симмонс заявила на заседании экспертов Крымской платформы, которое транслировал МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Что такое Крымская платформа, зачем она нужна и почему Кремль пытается сорвать планы президента Владимира Зеленского – читайте в нашем разборе темы.

Представитель Британии в Киеве подчеркнула – "нужно продолжать оказывать международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходило в Крыму с того времени". Симмонс признала, что захват Крыма "поставила значительные вызовы" не только перед Украиной, но и перед всей системой евроатлантической безопасности.

Читайте также: Кулеба: Тема Крыма должна быть адской для РФ, они это знают, им печет

"Мы должны показать России, что не будем терпеть ее кричащего неуважения к международному порядку", – отметила посол.

Она также сказала, что нужно постоянно напоминать миру: Крым – это часть Украины, и всегда будет Украиной. Симмонс добавила, что Крымская платформа нужна в том числе и для этого: чтобы вопрос оккупации полуострова всегда был на виду.

"Британия продолжит сотрудничать с вами ради свободной от внешнего влияния Украины", – подытожила посол.

Читайте также: Зеленский: Крым – это моя земля, он никогда не будет русской территорией

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.