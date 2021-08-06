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Крымская платформа | Посол Британии считает невозможными нормальные отношения с Россией до деоккупации Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 13:04
Посол Британии считает невозможными нормальные отношения с Россией до деоккупации Украины - Фото
Мелинда Симмонс (Фото: пресс-служба Кабмина)

Нужно продолжать давить на Россию санкциями и "убедиться", что она понесет ответственность за оккупацию Крыма, потому как ее действия в 2014 году нельзя оправдать, а "возвращение к нормальным отношениям невозможно, пока РФ продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию".  Об этом посол Британии в Киеве Мелинда Симмонс заявила на заседании экспертов Крымской платформы, которое транслировал МИД.

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Что такое Крымская платформа, зачем она нужна и почему Кремль пытается сорвать планы президента Владимира Зеленского – читайте в нашем разборе темы.

Представитель Британии в Киеве подчеркнула – "нужно продолжать оказывать международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходило в Крыму с того времени". Симмонс признала, что захват Крыма "поставила значительные вызовы" не только перед Украиной, но и перед всей системой евроатлантической безопасности.

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"Мы должны показать России, что не будем терпеть ее кричащего неуважения к международному порядку", – отметила посол.

Она также сказала, что нужно постоянно напоминать миру: Крым – это часть Украины, и всегда будет Украиной. Симмонс добавила, что Крымская платформа нужна в том числе и для этого: чтобы вопрос оккупации полуострова всегда был на виду.

"Британия продолжит сотрудничать с вами ради свободной от внешнего влияния Украины", – подытожила посол.

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Евгений Пилипенко
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