Посольство Украины в Греции получило окровавленный конверт. Снова из Германии — МИД

Посольство Украины в Греции получило окровавленный конверт — это уже 33-й случай угроз дипломатическим ведомствам за последнее время. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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По его словам, утром 12 декабря посольство в Греции получило окровавленный пакет.

Он отметил, что адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые приходили в украинские посольства и консульства — автосалон Tesla в немецком городе Зиндельфинген.

Николенко заявил, что полиция Греции уже начала следствие, также МИД ожидает ускорения работы немецких правоохранителей.

"Всего уже 33 случая угроз в 17 странах: одно покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, один случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов", — написал спикер МИД.

30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку. Конверт был отправлен на имя самого посла. На нем не было обратного адреса, и посылка не была похожа на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.

Подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие. Аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос, в Минобороны Испании и посольство США в Испании. Также еще 24 ноября посылку с бомбой получил премьер-министр Испании Педро Санчес.

2 декабря украинские дипучреждения в разных странах начали получать окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных. Пакет пришел и в посольство Украины в Мадриде, куда до этого отправляли взрывчатку.

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Дмитро Гриниченко

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