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Посольство Украины в Греции получило окровавленный конверт. Снова из Германии — МИД

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 11:38
Посольство Украины в Греции получило окровавленный конверт. Снова из Германии — МИД - Фото
Олег Николенко (Фото: Oleg Nikolenko/Facebook)

Посольство Украины в Греции получило окровавленный конверт — это уже 33-й случай угроз дипломатическим ведомствам за последнее время. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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По его словам, утром 12 декабря посольство в Греции получило окровавленный пакет.

Он отметил, что адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые приходили в украинские посольства и консульства — автосалон Tesla в немецком городе Зиндельфинген.

Николенко заявил, что полиция Греции уже начала следствие, также МИД ожидает ускорения работы немецких правоохранителей.

"Всего уже 33 случая угроз в 17 странах: одно покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, один случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов", — написал спикер МИД.

  • 30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку. Конверт был отправлен на имя самого посла. На нем не было обратного адреса, и посылка не была похожа на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.
  • Подобная посылка со взрывчаткой пришла в компанию Instalaza, которая производит оружие. Аналогичные посылки пришли на авиабазу Торрехон-де-Ардос, в Минобороны Испании и посольство США в Испании. Также еще 24 ноября посылку с бомбой получил премьер-министр Испании Педро Санчес.
  • 2 декабря украинские дипучреждения в разных странах начали получать окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных. Пакет пришел и в посольство Украины в Мадриде, куда до этого отправляли взрывчатку.

Читайте также: Кулеба: "Операцию" по рассылке конвертов с глазами животных придумали опасно больные люди

Дмитро Гриниченко
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