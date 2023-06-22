Потери России. Уничтожены вертолет, 650 оккупантов и 21 артиллерийская система за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, сожгли 21 артиллерийскую систему и вертолет за минувшие сутки. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты наступают в районе Кременной, Бахмута и Донецка, за сутки было 40 боевых столкновений.
Общие потери армии РФ во время большой войны составили:
– личного состава – 222 650 (+650),
– танков – 4013 (+7),
– боевых бронированных машин – 7783 (+12),
– артиллерийских систем – 3941 (+21),
– РСЗО – 617 (+2),
– средств ПВО – 376 (+1),
– самолетов – 314,
– вертолетов – 307 (+1),
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10),
– крылатых ракет – 1214,
– кораблей/катеров – 18,
– автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11),
– специальной техники – 539.
- 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ по двум направлениям контрнаступления.
- 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождены восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
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