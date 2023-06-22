Потери России. Уничтожены вертолет, 650 оккупантов и 21 артиллерийская система за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, сожгли 21 артиллерийскую систему и вертолет за минувшие сутки. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что оккупанты наступают в районе Кременной, Бахмута и Донецка, за сутки было 40 боевых столкновений.

Общие потери армии РФ во время большой войны составили:

– личного состава – 222 650 (+650),

– танков – 4013 (+7),

– боевых бронированных машин – 7783 (+12),

– артиллерийских систем – 3941 (+21),

– РСЗО – 617 (+2),

– средств ПВО – 376 (+1),

– самолетов – 314,

– вертолетов – 307 (+1),

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10),

– крылатых ракет – 1214,

– кораблей/катеров – 18,

– автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11),

– специальной техники – 539.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ по двум направлениям контрнаступления.

19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождены восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

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