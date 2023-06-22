Втрати Росії. Знищено гелікоптер, 650 окупантів та 21 артилерійську систему за добу

Збройні Сили України знищили 650 російських окупантів, спалили 21 артилерійську систему та гелікоптер за минулу добу. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що окупанти наступають у районі Кремінної, Бахмута та Донецька, за добу було 40 бойових зіткнень.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

– особового складу – 222 650 (+650),

– танків – 4013 (+7),

– бойових броньованих машин – 7783 (+12),

– артилерійських систем – 3941 (+21),

– РСЗВ – 617 (+2),

– засобів ППО – 376 (+1),

– літаків – 314,

– вертольотів – 307 (+1),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),

– крилатих ракет – 1214,

– кораблів/катерів – 18,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11),

– спеціальної техніки – 539.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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