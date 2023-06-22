RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Втрати Росії. Знищено гелікоптер, 650 окупантів та 21 артилерійську систему за добу

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 08:36
Втрати Росії. Знищено гелікоптер, 650 окупантів та 21 артилерійську систему за добу - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 650 російських окупантів, спалили 21 артилерійську систему та гелікоптер за минулу добу. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що окупанти наступають у районі Кремінної, Бахмута та Донецька, за добу було 40 бойових зіткнень.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

– особового складу – 222 650 (+650),

– танків – 4013 (+7),

– бойових броньованих машин – 7783 (+12),

– артилерійських систем – 3941 (+21),

– РСЗВ – 617 (+2),

– засобів ППО – 376 (+1),

– літаків – 314,

– вертольотів – 307 (+1),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),

– крилатих ракет – 1214,

– кораблів/катерів – 18,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11),

– спеціальної техніки – 539.

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
втратиГенштабвійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 