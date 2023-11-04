Потери России: ВСУ "отминусовали" 830 оккупантов, десятки единиц техники и артиллерии
04.11.2023, 07:58
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 830 человек, а также десятки единиц техники и артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Работино, за день на фронте произошло 66 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 304100 (+830),
— танков — 5276 (+11),
— боевых бронированных машин — 9939 (+38),
— артиллерийских систем — 7363 (+35),
— РСЗО — 861 (+7),
— средства ПВО — 568 (+2),
— самолетов — 322,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5534 (+39),
— крылатые ракеты — 1551,
— корабли/катера — 20,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 9716 (+25),
— специальная техника — 1038 (+4)
- Ранее генерал Тарнавский сообщил, что за сутки на Таврическом направлении российские оккупанты потеряли 483 человека и 31 единицу техники, без успеха наступали на Авдеевку.
- В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в плане применения боевой техники.
- Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.
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