UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери России: ВСУ "отминусовали" 830 оккупантов, десятки единиц техники и артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 07:58
Потери России: ВСУ
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 830 человек, а также десятки единиц техники и артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Работино, за день на фронте произошло 66 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 304100 (+830),
— танков — 5276 (+11),
— боевых бронированных машин — 9939 (+38),
— артиллерийских систем — 7363 (+35),
— РСЗО — 861 (+7),
— средства ПВО — 568 (+2),
— самолетов — 322,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5534 (+39),
— крылатые ракеты — 1551,
— корабли/катера — 20,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 9716 (+25),
— специальная техника — 1038 (+4)
  • Ранее генерал Тарнавский сообщил, что за сутки на Таврическом направлении российские оккупанты потеряли 483 человека и 31 единицу техники, без успеха наступали на Авдеевку.
  • В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в плане применения боевой техники.
  • Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска. 

Смотрите также: "Устроили ад, десятки единиц". Возле Авдеевки президентская бригада сожгла колонну РФ

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагенштабпотеризапорожская областьДонбасснаступление

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 