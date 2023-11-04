Втрати Росії: ЗСУ "відмінусували" 830 окупантів, десятки одиниць техніки та артилерії

Минулої доби російські окупанти втратили 830 осіб, а також десятки одиниць техніки та артилерії. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Роботиного, за день на фронті сталося 66 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 304 100 (+830),

- танків – 5276 (+11),

- бойових броньованих машин – 9939 (+38),

- артилерійських систем – 7363 (+35),

- РСЗВ – 861 (+7),

- засобів ППО – 568 (+2),

- літаків – 322,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39),

- крилатих ракет – 1551,

- кораблів / катерів – 20,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25),

- спеціальної техніки – 1038 (+4)

Раніше генерал Тарнавський повідомив, що за добу на Таврійському напрямку російські окупанти втратили 483 особи та 31 одиницю техніки, без успіху наступали на Авдіївку.

У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися щодо застосування бойової техніки.

Естонська розвідка прогнозує "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.

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