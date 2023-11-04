Втрати Росії: ЗСУ "відмінусували" 830 окупантів, десятки одиниць техніки та артилерії
04.11.2023, 07:58
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Минулої доби російські окупанти втратили 830 осіб, а також десятки одиниць техніки та артилерії. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Роботиного, за день на фронті сталося 66 бойових зіткнень.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 304 100 (+830),
- танків – 5276 (+11),
- бойових броньованих машин – 9939 (+38),
- артилерійських систем – 7363 (+35),
- РСЗВ – 861 (+7),
- засобів ППО – 568 (+2),
- літаків – 322,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39),
- крилатих ракет – 1551,
- кораблів / катерів – 20,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25),
- спеціальної техніки – 1038 (+4)
- Раніше генерал Тарнавський повідомив, що за добу на Таврійському напрямку російські окупанти втратили 483 особи та 31 одиницю техніки, без успіху наступали на Авдіївку.
- У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися щодо застосування бойової техніки.
- Естонська розвідка прогнозує "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.
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