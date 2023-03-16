Потери России: ВСУ уничтожили 1040 оккупантов, 12 танков, 28 единиц техники и 12 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 1040 оккупантов, 12 танков, 28 единиц техники и 12 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что в Бахмуте и вокруг него продолжаются ожесточенные бои, оккупанты безуспешно атакуют Авдеевку, Марьинку и Угледар, за сутки ВСУ отбили более 75 атак.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 162560 (+1040),
— танков — 3504 (+12),
— боевых бронированных машин — 6810 (+11),
— артиллерийских систем — 2539 (+11),
— РСЗО — 503 (+1),
— средств ПВО — 265 (+3),
— самолетов — 305 (+1),
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13),
— крылатых ракет — 907,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17),
— специальной техники — 257.
В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.
- Сырский заявил, что воины в Бахмуте дают Украине время на подготовку резервов, чтобы выбросить россиян за границу. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
- На заседании Ставки 14 марта было единогласно решено продолжать оборонную операцию в Бахмуте.
- ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.
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