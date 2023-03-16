Потери России: ВСУ уничтожили 1040 оккупантов, 12 танков, 28 единиц техники и 12 артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 1040 оккупантов, 12 танков, 28 единиц техники и 12 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что в Бахмуте и вокруг него продолжаются ожесточенные бои, оккупанты безуспешно атакуют Авдеевку, Марьинку и Угледар, за сутки ВСУ отбили более 75 атак.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 162560 (+1040),

— танков — 3504 (+12),

— боевых бронированных машин — 6810 (+11),

— артиллерийских систем — 2539 (+11),

— РСЗО — 503 (+1),

— средств ПВО — 265 (+3),

— самолетов — 305 (+1),

— вертолетов — 289,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13),

— крылатых ракет — 907,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17),

— специальной техники — 257.

В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.

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Дмитро Гриниченко

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