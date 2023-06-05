Потери России: ВСУ уничтожили 410 оккупантов, 11 танков и 13 единиц артиллерии за сутки
05.06.2023, 08:28
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 410 российских оккупантов, 11 танков и 13 единиц артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 210350 (+410),
— танков — 3848 (+11),
— боевых бронированных машин — 7523 (+11),
— артиллерийских систем — 3567 (+12),
— РСЗО — 584 (+1),
— средства ПВО — 349 (+5),
— самолетов — 313,
— вертолетов — 298,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3189 (+14),
— крылатые ракеты — 1136 (+4),
— корабли/катера — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6312 (+7),
— специальная техника — 484 (+5).
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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