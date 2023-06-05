Втрати Росії: ЗСУ знищили 410 окупантів, 11 танків та 13 одиниць артилерії за добу

Збройні Сили України знищили 410 російських окупантів, 11 танків та 13 одиниць артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали:

— особового складу — 210 350 (+410),

— танків — 3848 (+11),

— бойових броньованих машин — 7523 (+11),

— артилерійських систем — 3567 (+12),

— РСЗВ — 584 (+1),

— засобів ППО — 349 (+5),

— літаків — 313,

— вертольотів — 298,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3189 (+14),

— крилатих ракет — 1136 (+4),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6312 (+7),

— спеціальної техніки — 484 (+5).

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