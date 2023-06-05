Втрати Росії: ЗСУ знищили 410 окупантів, 11 танків та 13 одиниць артилерії за добу
05.06.2023, 08:28
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України знищили 410 російських окупантів, 11 танків та 13 одиниць артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали:
— особового складу — 210 350 (+410),
— танків — 3848 (+11),
— бойових броньованих машин — 7523 (+11),
— артилерійських систем — 3567 (+12),
— РСЗВ — 584 (+1),
— засобів ППО — 349 (+5),
— літаків — 313,
— вертольотів — 298,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3189 (+14),
— крилатих ракет — 1136 (+4),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6312 (+7),
— спеціальної техніки — 484 (+5).
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей у НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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