Потери: ВСУ уничтожили 610 россиян, сожгли 26 единиц техники и сбили 13 БПЛА за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 610 российских оккупантов, сожгли 26 единиц техники и сбили 13 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку и Марьинку, а ВСУ отбили более 70 атак за сутки.
Общие потери врага с начала большой войны составили:
— личный состав: 175 160 (+610),
— танки: 3619 (+1),
— боевые бронированные машины: 6993 (+7),
— артиллерийские системы: 2694 (+7),
— РСЗО: 527,
— средства ПВО: 280 (+1),
— самолеты: 306,
— вертолеты: 291,
— БПЛА: 2262 (+13),
— крылатые ракеты: 911,
— корабли/катера: 18,
— автотехника и автоцистерны: 5553 (+16),
— специальная техника: 298 (+2).
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
- 24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.
- "Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.
- ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. Все на контроле.
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