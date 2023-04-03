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Потери: ВСУ уничтожили 610 россиян, сожгли 26 единиц техники и сбили 13 БПЛА за сутки

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 08:16
Потери: ВСУ уничтожили 610 россиян, сожгли 26 единиц техники и сбили 13 БПЛА за сутки - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 610 российских оккупантов, сожгли 26 единиц техники и сбили 13 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку и Марьинку, а ВСУ отбили более 70 атак за сутки.

Общие потери врага с начала большой войны составили:

— личный состав: 175 160 (+610),

— танки: 3619 (+1),

— боевые бронированные машины: 6993 (+7),

— артиллерийские системы: 2694 (+7),

— РСЗО: 527,

— средства ПВО: 280 (+1),

— самолеты: 306,

— вертолеты: 291,

— БПЛА: 2262 (+13),

— крылатые ракеты: 911,

— корабли/катера: 18,

— автотехника и автоцистерны: 5553 (+16),

— специальная техника: 298 (+2).

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

Читайте также: Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану

Дмитро Гриниченко
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