Потери: ВСУ уничтожили 610 россиян, сожгли 26 единиц техники и сбили 13 БПЛА за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 610 российских оккупантов, сожгли 26 единиц техники и сбили 13 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку и Марьинку, а ВСУ отбили более 70 атак за сутки.

Общие потери врага с начала большой войны составили:

— личный состав: 175 160 (+610),

— танки: 3619 (+1),

— боевые бронированные машины: 6993 (+7),

— артиллерийские системы: 2694 (+7),

— РСЗО: 527,

— средства ПВО: 280 (+1),

— самолеты: 306,

— вертолеты: 291,

— БПЛА: 2262 (+13),

— крылатые ракеты: 911,

— корабли/катера: 18,

— автотехника и автоцистерны: 5553 (+16),

— специальная техника: 298 (+2).

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. Все на контроле.

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Дмитро Гриниченко

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