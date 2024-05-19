Появились спутниковые снимки последствий удара по Новороссийску 17 мая – фото до и после
Появились спутниковые снимки последствий дронового удара по Новороссийскому морскому торговому порту 17 мая. Соответсвующие кадры компании Planet Labs опубликовала российская служба Радио Свобода.
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Спутниковые снимки, сделанные 18 мая, показывают следы пожара на территории Новороссийского порта – там 17 мая произошло возгорание после удара беспилотниками.
В общем, на фото можно увидеть повреждение как минимум одного резервуара. Он находится на территории открытого акционерного общества "ИПП", занимающегося перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел, отмечает медиа.
Вот фото до и после удара:
- В ночь на 17 мая произошла, вероятно, самая большая дроновая атака на Россию за все время войны – более 100 беспилотников.
- В Севастополе была повреждена электроподстанция "Севастопольская", в Новороссийске – нефтяной терминал, в Туапсе – нефтеперерабатывающий завод.
- В ночь на 19 мая также произошла ночная атака дронов по РФ. Источник LIGA.net сообщил, что целями стали Славянский нефтеперерабатывающий завод на Кубани, военный аэродром у станицы Кущевска, а также нефтебаза в Выборге возле Санкт-Петербурга.
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