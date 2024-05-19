Появились спутниковые снимки последствий удара по Новороссийску 17 мая – фото до и после
Новороссийский морской торговый порт (Фото: ресурс окупантов)

Появились спутниковые снимки последствий дронового удара по Новороссийскому морскому торговому порту 17 мая. Соответсвующие кадры компании Planet Labs опубликовала российская служба Радио Свобода.

Спутниковые снимки, сделанные 18 мая, показывают следы пожара на территории Новороссийского порта – там 17 мая произошло возгорание после удара беспилотниками.

В общем, на фото можно увидеть повреждение как минимум одного резервуара. Он находится на территории открытого акционерного общества "ИПП", занимающегося перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел, отмечает медиа.

Вот фото до и после удара:

Фото: Радио Свобода
Фото: Радио Свобода
Фото: Радио Свобода
Фото: Радио Свобода

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