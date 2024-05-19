Появились спутниковые снимки последствий удара по Новороссийску 17 мая – фото до и после

В порту видно повреждение по меньшей мере одного резервуара

Новороссийский морской торговый порт (Фото: ресурс окупантов)

Появились спутниковые снимки последствий дронового удара по Новороссийскому морскому торговому порту 17 мая. Соответсвующие кадры компании Planet Labs опубликовала российская служба Радио Свобода.

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Спутниковые снимки, сделанные 18 мая, показывают следы пожара на территории Новороссийского порта – там 17 мая произошло возгорание после удара беспилотниками.

В общем, на фото можно увидеть повреждение как минимум одного резервуара. Он находится на территории открытого акционерного общества "ИПП", занимающегося перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел, отмечает медиа.

Вот фото до и после удара:

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

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