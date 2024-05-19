З'явилися супутникові знімки наслідків удару дронами по Новоросійську 17 травня – фото до та після

У порту видно пошкодження щонайменше одного резервуара

Новоросійський морський торговий порт (Фото: ресурс окупантів)

З'явилися супутникові знімки наслідків дронового удару по Новоросійському морському торговельному порту 17 травня. Відповідні кадри компанії Planet Labs опублікувала російська служба Радіо Свобода.

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Супутникові знімки, зроблені 18 травня, показують сліди пожежі на території Новоросійського порту – там 17 травня сталося займання після удару безпілотниками.

Загалом на фото можна побачити пошкодження як мінімум одного резервуара. Він міститься на території відкритого акціонерного товариства "ІПП", яке займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та рослинних олій, зазначає медіа.

Ось фото до та після удару:

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

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