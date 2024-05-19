З'явилися супутникові знімки наслідків удару дронами по Новоросійську 17 травня – фото до та після
З'явилися супутникові знімки наслідків дронового удару по Новоросійському морському торговельному порту 17 травня. Відповідні кадри компанії Planet Labs опублікувала російська служба Радіо Свобода.
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Супутникові знімки, зроблені 18 травня, показують сліди пожежі на території Новоросійського порту – там 17 травня сталося займання після удару безпілотниками.
Загалом на фото можна побачити пошкодження як мінімум одного резервуара. Він міститься на території відкритого акціонерного товариства "ІПП", яке займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та рослинних олій, зазначає медіа.
Ось фото до та після удару:
- У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.
- У Севастополі була пошкоджена електропідстанція "Севастопольська", у Новоросійську – нафтовий термінал, у Туапсе – нафтопереробний завод.
- У ніч проти 19 травня також сталася нічна атака дронів по РФ. Джерело LIGA.net повідомило, що цілями стали Слов'янський нафтопереробний завод на Кубані, військовий аеродром біля станиці Кущевська, а також нафтобаза у Виборзі біля Санкт-Петербурга.
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