Представитель Зеленского: Референдум по НАТО проводить еще нельзя

Руслан Стефанчук (фото - president.gov.ua)

На всеукраинский референдум нельзя выносить "судьбоносные вопросы", которые будут разъединять граждан. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что закон о референдуме должен предусматривать принятие решений по некоторым вопросам не половиной голосов, а больше - например, 3/4 и только по тем инициативам, против которых будут менее 25% украинцев.

Президент Зеленский считает, что "мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум", когда украинцы поймут, что НАТО - "это не так страшно".

21 мая новый глава АП Богдан заявил, что Зеленский планирует референдум по мирным договоренностям с Россией. Вице-премьер-министр Кириленко считает, что на плебисците примут выгодные Кремлю решения. Пятый президент Порошенко назвал это попыткой капитуляции. Мэр Львова Садовый уверен, что референдум - шаг к автономии Донбасса и призвал Зеленского к ответу. Нардеп Тимошенко также заявила, что референдум недопустим. Лидер партии Голос и музыкант Вакарчук сказал, что это "перекладывание ответственности на народ".