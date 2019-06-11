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11.06.2019, 09:32

Представитель Зеленского: Референдум по НАТО проводить еще нельзя

Представитель Зеленского: Референдум по НАТО проводить еще нельзя - Фото
Руслан Стефанчук (фото - president.gov.ua)

Руслан Стефанчук заявил, что на законодательном уровне должен быть предусмотрен механизм, который даст возможность украинцам высказать свое мнение

На всеукраинский референдум нельзя выносить "судьбоносные вопросы", которые будут разъединять граждан. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что закон о референдуме должен предусматривать принятие решений по некоторым вопросам не половиной голосов, а больше - например, 3/4 и только по тем инициативам, против которых будут менее 25% украинцев.

Президент Зеленский считает, что "мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум", когда украинцы поймут, что НАТО - "это не так страшно".

21 мая новый глава АП Богдан заявил, что Зеленский планирует референдум по мирным договоренностям с Россией. Вице-премьер-министр Кириленко считает, что на плебисците примут выгодные Кремлю решения. Пятый президент Порошенко назвал это попыткой капитуляции. Мэр Львова Садовый уверен, что референдум - шаг к автономии Донбасса и призвал Зеленского к ответу. Нардеп Тимошенко также заявила, что референдум недопустим. Лидер партии Голос  и музыкант Вакарчук сказал, что это "перекладывание ответственности на народ".

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Теги: Владимир Зеленский, нато, референдум, Руслан Стефанчук
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