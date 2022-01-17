Президент Польши обсудит с Зеленским ответ на "наглые" российские требования – глава БНБ

Президент Польши Анджей Дуда намерен на этой неделе обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским ответ на российскую агрессию. Об этом сообщил руководитель польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Павел Солох в эфире Польского радио.

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Глава БНБ сказал, что "на следующей неделе пройдут многочисленные консультации по ситуации в Украине, в основном среди наших союзников", в том числе встреча президентов Польши и Украины.

Необходимость консультаций вызвана тем, отмечает Солох, что после переговоров с Западом "россияне не отказались от своих требований, крайне радикальных, а если говорить напрямую – наглых". Ситуацию в переговорах он считает "патовой" и допускает возможность развития событий "по любому сценарию".

При этом вероятность военной операции России для захвата всей территории Украины глава БНБ считает "наименее вероятной", хотя россияне, напоминает он, "прощупывают все возможности".

Он считает, что "Россия стоит перед дилеммой, что если Запад останется на нынешних позициях и Путин ничего не добьется, он захочет что-то предпринять."

В пресс-службе президента Украины пока не ответили на вопрос LIGA.net о подготовке встречи Зеленского и Дуды.

13 января Глава МИД Польши и председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что угроза войны в Европе сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет.

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Сергей Бережной

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