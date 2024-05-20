Президент: Ведем переговоры об ударах по РФ западным оружием, пока ничего позитивного

Также Зеленский считает, что партнеры могут сбивать российские ракеты над Украиной

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры могли бы помогать перехватывать ракеты захватчиков над Украиной и позволять Киеву использовать западное оружие против накапливающейся у границы и в глубине России военной техники. Украина ведет переговоры относительно последнего, но пока ничего позитивного на этот счет нет, передает заявление политика агентство Reuters.

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По словам президента, партнеры могли бы помочь напрямую, в частности, сбивая российские ракеты над территорией Украины при определенных обстоятельствах.

Он сообщил, что на украинской территории россияне используют 300 самолетов. Украине же нужно как минимум 120-130 бортов, чтобы противостоять в небе, добавил Зеленский, имея в виду американские F-16, некоторые из которых, как надеется президент, скоро будут использованы в боевых действиях.

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"Вы [партнеры] не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо... возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их... сбивайте цели, защищайте гражданских. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это нападение стран НАТО [на Россию], причастность? Нет", – объяснил он.

Кроме того, президент отметил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием наносить удары по российской военной технике на границе и дальше внутри России.

В то же время он сообщил, что "пока ничего положительного" на этот счет нет.

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15 мая госсекретарь США заявил, что они не поощряют удары по территории России, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что США не изменили своей позиции относительно запрета применения американского оружия для ударов по территории России, вооружение должно использоваться только на поле боя. А во время встречи с медиа Зеленский заявил: считает, что не должно быть запретов на применение западного оружия по территории России.

20 мая посол Украины в США сообщила, что страна настаивает на праве бить американским оружием по территории России.

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