Президент: Ведем переговоры об ударах по РФ западным оружием, пока ничего позитивного
Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры могли бы помогать перехватывать ракеты захватчиков над Украиной и позволять Киеву использовать западное оружие против накапливающейся у границы и в глубине России военной техники. Украина ведет переговоры относительно последнего, но пока ничего позитивного на этот счет нет, передает заявление политика агентство Reuters.
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По словам президента, партнеры могли бы помочь напрямую, в частности, сбивая российские ракеты над территорией Украины при определенных обстоятельствах.
Он сообщил, что на украинской территории россияне используют 300 самолетов. Украине же нужно как минимум 120-130 бортов, чтобы противостоять в небе, добавил Зеленский, имея в виду американские F-16, некоторые из которых, как надеется президент, скоро будут использованы в боевых действиях.
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"Вы [партнеры] не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо... возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их... сбивайте цели, защищайте гражданских. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это нападение стран НАТО [на Россию], причастность? Нет", – объяснил он.
Кроме того, президент отметил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием наносить удары по российской военной технике на границе и дальше внутри России.
В то же время он сообщил, что "пока ничего положительного" на этот счет нет.
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- 15 мая госсекретарь США заявил, что они не поощряют удары по территории России, но Украина должна сама решать, что делать.
- 17 мая Пентагон сообщил, что США не изменили своей позиции относительно запрета применения американского оружия для ударов по территории России, вооружение должно использоваться только на поле боя. А во время встречи с медиа Зеленский заявил: считает, что не должно быть запретов на применение западного оружия по территории России.
- 20 мая посол Украины в США сообщила, что страна настаивает на праве бить американским оружием по территории России.
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