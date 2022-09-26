Пригожин признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году

Близкий к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин (также известный как повар Путин) признался, что в 2014 году создал ЧВК Вагнера. Такое заявление опубликовала пресс-служба его кейтеринговой компании "Конкорд".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пригожин заявил, что основал ЧВК Вагнер 1 мая 2014 года. Он также признал, что "вагнеровцы" воевали на Донбассе, в Сирии, Африке, Латинской Америке и арабских странах.

Ранее Пригожин публично отрицал свою связь с ЧВК Вагнера. Например, в 2017 году он заявлял росСМИ, что "крайне удивлен самим фактом существования данной компании".

В начале сентября появилось видео, на котором Пригожин вербует в ЧВК Вагнера заключенных. Он это делает из-за больших потерь "вагнеровцев" на войне против Украины, прокомментировали ролик в Пентагоне.

Читайте также: Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о Пригожине и его "фабрике троллей"

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.