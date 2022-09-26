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Пригожин признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 10:55
Пригожин признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году - Фото
Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

Близкий к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин (также известный как повар Путин) признался, что в 2014 году создал ЧВК Вагнера. Такое заявление опубликовала пресс-служба его кейтеринговой компании "Конкорд".

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Пригожин заявил, что основал ЧВК Вагнер 1 мая 2014 года. Он также признал, что "вагнеровцы" воевали на Донбассе, в Сирии, Африке, Латинской Америке и арабских странах.

Ранее Пригожин публично отрицал свою связь с ЧВК Вагнера. Например, в 2017 году он заявлял росСМИ, что "крайне удивлен самим фактом существования данной компании".

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Марко Сировой
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повар Путина чвк вагнера владимир путин евгений пригожин чвк
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