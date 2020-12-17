Прокуратура снова хочет отправить Стерненко в СИЗО
17.12.2020, 18:32
Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)
Прокуроры будут просить о взятии под стражу общественного активиста Сергея Стерненко в деле об убийстве, которое произошло в ходе нападения на него в Одессе в 2018 году. Об этом Стерненко сообщил в Facebook.
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По словам активиста, он получил на электронную почту соответствующее ходатайство прокуроров.
Стерненко сообщил, что назначенная ранее судом мера пресечения в виде домашнего ареста у него закончилась почти три недели назад.
"Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не состоялось", – написал Стерненко.
Заседание суда по избранию меры пресечения пройдет завтра в Приморском суде Одессы в 12:00.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
- Бывший замгенпрокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 дней. Суд сопровождался массовой акцией сторонников Стерненко, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов.
- В октябре суд продлил Стерненко домашний арест.
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