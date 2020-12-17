Прокуратура снова хочет отправить Стерненко в СИЗО

Прокуроры будут просить о взятии под стражу общественного активиста Сергея Стерненко в деле об убийстве, которое произошло в ходе нападения на него в Одессе в 2018 году. Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

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По словам активиста, он получил на электронную почту соответствующее ходатайство прокуроров.

Стерненко сообщил, что назначенная ранее судом мера пресечения в виде домашнего ареста у него закончилась почти три недели назад.

"Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не состоялось", – написал Стерненко.

Заседание суда по избранию меры пресечения пройдет завтра в Приморском суде Одессы в 12:00.

Вадим Ребрина

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