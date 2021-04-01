Протест на Банковой. Суд отправил под домашний арест подозреваемых в поджоге таблички
Печерский суд Киева отправил под домашний арест двоих участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта 2021 года. Об этом сообщает hromadske.
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Артема Лисовца и Давида Гаджимурадова подозревают в том, что они подожгли табличку "Президент Украины" на ОП. Оба отрицают совершение противоправных действий.
Прокуратура настаивала на домашнем аресте в качестве меры пресечения, заявляя, что подозреваемые могут скрываться от правосудия, давить на свидетелей, уничтожить видео с места событий и переписку.
Адвокаты подозреваемых назвали такие риски необоснованными и просили не удовлетворять ходатайство прокуратуры.
Адвокаты подчеркнули, что свидетели в делах – полицейские, основными доказательствами являются протокол допроса полицейского, видео и осмотр места событий.
Лидер фракции Голос в Раде Ярослав Железняк предлагал взять Артема Лисовца на поруки.
Суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры.
- 20 марта 2021 года под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста и поздравляли его с днем рождения. При этом они разрисовали стены ОП, запускали петарды и разбили стекла в дверях. Власти назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.
- Полиция задержала одного из участников акции, Владислава Стафийчука. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Стафийчук "бил окна на дверях ОП", в полиции опубликовали видео, на котором запечатлен этот момент. Позже полиция объявила Стафийчуку о подозрении.
- 23 марта Печерский суд отправил Стафийчука под домашний арест.
- 29 марта под домашний арест отправили участника акции Романа Ратушного.
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