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Протест на Банковой. Суд отправил под домашний арест подозреваемых в поджоге таблички

01.04.2021, 13:46
Протест на Банковой. Суд отправил под домашний арест подозреваемых в поджоге таблички - Фото
Артем Лисовец (Фото – Виктория Рощина, hromadske)

Печерский суд Киева отправил под домашний арест двоих участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта 2021 года. Об этом сообщает hromadske.

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Артема Лисовца и Давида Гаджимурадова подозревают в том, что они подожгли табличку "Президент Украины" на ОП. Оба отрицают совершение противоправных действий.

Прокуратура настаивала на домашнем аресте в качестве меры пресечения, заявляя, что подозреваемые могут скрываться от правосудия, давить на свидетелей, уничтожить видео с места событий и переписку.

Адвокаты подозреваемых назвали такие риски необоснованными и просили не удовлетворять ходатайство прокуратуры.

Адвокаты подчеркнули, что свидетели в делах – полицейские, основными доказательствами являются протокол допроса полицейского, видео и осмотр места событий.

Лидер фракции Голос в Раде Ярослав Железняк предлагал взять Артема Лисовца на поруки.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры.

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Денис Юдин
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протест домашний арест Печерский суд офис президента Артем Лисовец Давид Гаджимурадов
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