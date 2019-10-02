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Протест на Майдане. Чего потребовали участники акции: фото

Протест на Майдане. Чего потребовали участники акции: фото - Фото
Акция протеста на Майдане (Фото: Георгий Тука/Facebook)
02.10.2019, 22:36

После протеста на центральной площади Киева ее участники пошли к Офису президента

Участники акции протеста на Майдане Независимости в Киеве против утверждения Украиной формулы Штайнмайера озвучили ряд требований к власти. Об этом сообщает Укринформ.

Среди прочего, протестующие потребовали выполнения следующих пунктов:

  • запретить любой особый правовой режим, ограничивающий суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях;
  • запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований, оказывавших тяжкие преступления на территории Украины;
  • запретить избираться и быть избранными в органы власти всем членам незаконных вооруженных формирований или коллаборационистских администраций;
  • запретить добровольную передачу под контроль незаконных вооруженных формирований, иностранных войск или неустановленных боевиков любых населенных пунктов на территории Украины;
  • запретить образование или существование любых негосударственных или региональных вооруженных формирований на территории Украины;
  • запретить признание выборов любого формата на территории страны, которая не находится под военным или административным контролем Украины.

Сообщается, что после зачитывания этих пунктов участники акции отправились к Офису президента Владимира Зеленского на улицу Банковую. Один из протестующих, экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука опубликовал фото оттуда.

Акция протеста на Банковой (Фото: Георгий Тука/Facebook)

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