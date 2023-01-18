UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин готовится к долгой войне, 2023 год будет трудным, Украине нужно больше оружия — НАТО

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 16:34
Путин готовится к долгой войне, 2023 год будет трудным, Украине нужно больше оружия — НАТО - Фото
Мирча Джоанэ (Фото: EPA)

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс должен нарастить производство оружия и боеприпасов для Украины, так как российский диктатор Владимир Путин готовится к долгой войне. Об этом он сказал на заседании военного комитета НАТО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, военная помощь союзников Украине изменила ситуацию на поле бля, однако недооценивать Россию опасно.

Он отметил, что Путин готовится к долгой войне, о чем говорит мобилизация 200 000 человек в РФ, наращивание военного производства и получение оружия от Ирана. 

"Самое главное, у нас нет признаков того, что цели Путина изменились. Так что мы должны быть готовы к долгому пути, 2023 год будет трудным. И нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал Джоанэ.

Чиновник подчеркнул, что странам НАТО необходимо наращивать собственные производственные мощности по производству оружия и боеприпасов, чтобы пополнить собственные запасы и продолжать поддерживать Украину. 

Читайте также: Киссинджер: Украина в НАТО — это уместно. Нейтральность не имеет смысла после начала войны 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин нато военная помощь Мирча Джоанэ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 