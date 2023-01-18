Путин готовится к долгой войне, 2023 год будет трудным, Украине нужно больше оружия — НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс должен нарастить производство оружия и боеприпасов для Украины, так как российский диктатор Владимир Путин готовится к долгой войне. Об этом он сказал на заседании военного комитета НАТО.

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По его словам, военная помощь союзников Украине изменила ситуацию на поле бля, однако недооценивать Россию опасно.

Он отметил, что Путин готовится к долгой войне, о чем говорит мобилизация 200 000 человек в РФ, наращивание военного производства и получение оружия от Ирана.

"Самое главное, у нас нет признаков того, что цели Путина изменились. Так что мы должны быть готовы к долгому пути, 2023 год будет трудным. И нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал Джоанэ.

Чиновник подчеркнул, что странам НАТО необходимо наращивать собственные производственные мощности по производству оружия и боеприпасов, чтобы пополнить собственные запасы и продолжать поддерживать Украину.

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Дмитро Гриниченко

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