Путин на Аляске упомянул Китай как одного из гарантов безопасности для Украины – Axios
На встрече с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины и назвал Китай одним из возможных гарантов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванный источник.
По мнению издания, упоминание Китая в контексте гарантий безопасности для Украины может означать, что Путин будет выступать против сил безопасности, состоящих из войск стран-членов НАТО.
Ранее сообщалось, что Трамп и европейские союзники обсудили возможные гарантии безопасности для Украины, основанные на принципах статьи 5 НАТО.
Источник CNN сообщил, что Альянс не будет вовлечен в эти гарантии.
- 11 августа сенатор Грэм заявил, что России и Украине придется обменяться некоторыми территориями, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась.
- Politico писало, что Трамп заявил европейским и украинским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности – при определенных условиях.
- 14 августа государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины и "территориальные споры" должны стать частью мирных переговоров.
- 15 августа Трамп накануне встречи на Аляске с Путиным допустил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате вступления страны в НАТО.
