Путин на Аляске упомянул Китай как одного из гарантов безопасности для Украины – Axios

Си Цзиньпин и диктатор Путин (Фото: EPA)

На встрече с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины и назвал Китай одним из возможных гарантов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванный источник.

По мнению издания, упоминание Китая в контексте гарантий безопасности для Украины может означать, что Путин будет выступать против сил безопасности, состоящих из войск стран-членов НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп и европейские союзники обсудили возможные гарантии безопасности для Украины, основанные на принципах статьи 5 НАТО.

Источник CNN сообщил, что Альянс не будет вовлечен в эти гарантии.