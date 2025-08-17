Путін на Алясці згадав Китай як одного з можливих гарантів безпеки для України – Axios

Сі Цзіньпін і диктотор Путін (Фото: EPA)

На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність обговорювати гарантії безпеки для України та назвав Китай як одного з можливих гарантів. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного співрозмовника.

На думку видання, згадка про Китай у контексті гарантій безпеки для України може означати, що Путін виступатиме проти сил безпеки, що складатимуться з військ країн-членів НАТО.

Раніше повідомлялося, що Трамп та європейські союзники обговорили можливі гарантії безпеки для України за принципами статті 5 НАТО.

Співрозмовник CNN повідомляв, що Альянс не буде залучено до цих гарантій.