Путін на Алясці згадав Китай як одного з можливих гарантів безпеки для України – Axios
На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність обговорювати гарантії безпеки для України та назвав Китай як одного з можливих гарантів. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного співрозмовника.
На думку видання, згадка про Китай у контексті гарантій безпеки для України може означати, що Путін виступатиме проти сил безпеки, що складатимуться з військ країн-членів НАТО.
Раніше повідомлялося, що Трамп та європейські союзники обговорили можливі гарантії безпеки для України за принципами статті 5 НАТО.
Співрозмовник CNN повідомляв, що Альянс не буде залучено до цих гарантій.
- 11 серпня сенатор Грем сказав, що Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилася.
- Politico писало, що Трамп заявив європейським та українським лідерам про готовність надати Україні гарантії безпеки – за певних умов.
- 14 серпня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України та "територіальні суперечки" мають стати частиною мирних переговорів.
- 15 серпня Трамп напередодні зустрічі на Алясці з Путіним припустив, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі вступу країни в НАТО.
