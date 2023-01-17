"Путин просчитался". Сенатор-демократ ожидает победы Украины и освобождения территорий
Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс считает, что Украина сейчас находится на пути к успешному завершению войны и освобождению территорий. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его Укринформ.
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По его словам, несмотря на то, что в Конгрессе США есть люди, которые ставят под сомнение поддержку Украины, там сохраняется подавляющее большинство, которое считает помощь необходимой.
Он отметил, что большинство членом Конгресса и американский народ поддерживает помощь Украине, а также партнерство с союзниками в Европе и мире.
Кунс заявил, что американцы воспринимают войну России против Украины как жестокую агрессию, имперскую войну и попытку диктатора Владимира Путина перекроить границы Европы.
Политик подчеркнул, что после гибели десятков тысяч украинцев США не могут отступить. Сенатор сказал, что Путин просчитался множество раз через разделение западных стран, удары по критической инфраструктуре и энергетический шантаж, которые не дали результата.
"Я думаю, что сейчас мы должны увидеть путь к успешному завершению войны и освобождению Украины", — резюмировал Кунс.
- Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что президент США Джо Байден должен поставить Украине американские танки.
- Недавно партнеры объявили о поставках Украине качественно нового оружия: французских колесных танков AMC-10RC, американских БМП Bradley и немецких Marder.
- США признают необходимость ВСУ бить дальше линии фронта в нынешней фазе войны – Пентагон.
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