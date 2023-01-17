"Путин просчитался". Сенатор-демократ ожидает победы Украины и освобождения территорий

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс считает, что Украина сейчас находится на пути к успешному завершению войны и освобождению территорий. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его Укринформ.

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По его словам, несмотря на то, что в Конгрессе США есть люди, которые ставят под сомнение поддержку Украины, там сохраняется подавляющее большинство, которое считает помощь необходимой.

Он отметил, что большинство членом Конгресса и американский народ поддерживает помощь Украине, а также партнерство с союзниками в Европе и мире.

Кунс заявил, что американцы воспринимают войну России против Украины как жестокую агрессию, имперскую войну и попытку диктатора Владимира Путина перекроить границы Европы.

Дмитро Гриниченко

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