Путин жалуется на прекращение отношений с Парижем. Макрон: Не я начал войну. Номер тот же

Французский лидер заявил, что если у Путина есть готовность участвовать в диалоге и строить прочный мир, он ответит на звонок

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он все еще рассматривает возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, если это поможет создать устойчивый мир между Украиной и РФ. После жалоб Путина на "прекращение отношений" с Парижем Макрон заявил, что его номер не менялся. Об этом он сказал, выступая после саммита Европейского совета в Брюсселе, передает французское издание Le monde.

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Вчера, 14 декабря, во время пресс-конференции по итогам года журналист французского канала TF1 спросил Путина о его взглядах на Францию ​​и Макрона. Путин сказал: "В какой-то момент президент Франции прекратил с нами отношения. Мы этого не делали, я этого не делал. Он сделал. Если есть интерес, мы готовы. Если нет, мы справимся".

Макрон сегодня заявил: "Не я начал войну в одностороннем порядке, нарушив договоры, на которые согласился. И это не Франция решила совершить военные преступления на севере Украины, что сделало переговоры практически невозможными. Что ж, нам нужно быть серьезными, поэтому у меня очень простая позиция. Я не менял свой номер".

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Французский лидер сказал, что если Путин проявит желание начать диалог, который может построить прочный мир, Франция готова помочь.

"Если у президента Путина есть готовность участвовать в диалоге и выдвинуть серьезные предложения, чтобы двигаться вперед, выйти из конфликта и построить прочный мир, то есть такой, который уважает международное право и, следовательно, украинские интересы и суверенитет, я отвечу на звонок", – сказал Макрон.