Путін скаржиться на припинення відносин із Парижем. Макрон: Не я почав війну. Номер той самий

Французький лідер заявив, що якщо у Путіна є готовність брати участь у діалозі та будувати міцний мир, він відповість на дзвінок

Емманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він все ще розглядає можливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це допоможе створити стійкий мир між Україною та РФ. Після скарг Путіна на "припинення відносин" із Парижем Макрон заявив, що його номер не змінювався. Про це він сказав, виступаючи після саміту Європейської ради у Брюсселі, повідомляє французьке видання Le monde.

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Учора, 14 грудня, під час пресконференції за підсумками року журналіст французького каналу TF1 запитав Путіна про його погляди на Францію та Макрона. Путін сказав: "В якийсь момент президент Франції припинив з нами відносини. Ми цього не робили, я цього не робив. Він зробив. Якщо є інтерес, ми готові. Якщо ні, ми впораємося".

Макрон сьогодні заявив: "Не я розпочав війну в односторонньому порядку, порушивши договори, на які погодився. І це не Франція вирішила вчинити воєнні злочини на півночі України, що унеможливило переговори. Що ж, нам потрібно бути серйозними, тому в мене дуже проста позиція. Я не змінював свого номера".

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Французький лідер сказав, що якщо Путін виявить бажання розпочати діалог, який може побудувати міцний мир, Франція готова допомогти.

"Якщо президент Путін має готовність брати участь у діалозі й висунути серйозні пропозиції, щоб рухатися вперед, вийти з конфлікту і побудувати міцний мир, тобто такий, який поважає міжнародне право і, отже, українські інтереси та суверенітет, я відповім на дзвінок", – сказав Макрон.