Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 6 августа

1. Массированные атаки: ВСУ уничтожили 30 крылатых ракет и 27 "шахедов", баллистики не было. С вечера 5 августа по утро 6 августа оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136, но есть прилеты и пострадавшие.

2. Зеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с Patriot. Президент Владимир Зеленский принял участие в праздновании Дня Воздушных сил ВСУ, вручил государственные награды и боевые флаги военным частям. За время полномасштабной войны летчики ВС ВСУ совершили более 14 000 боевых вылетов, сбили более 3 500 самолетов, вертолетов и ракет оккупантов и более 2000 вражеских ударных дронов, сказал президент.

3. Россия и Китай направили крупнейшую в истории флотилию патрулировать рядом с США – WSJ. Ввоенно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, которая подошла к берегам США.

4. WSJ: Украина в Джидде согласилась на переговоры без деоккупации. Банковая: И близко нет. Издание The Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина якобы согласилась на начало мирных переговоров по выводу российских войск со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это сообщение.

5. Снова вероятный удар по Чонгару: в сети появились фото и "пляжные" видео. В соцсетях сообщают о новых ударах по Чонгарскому перешейку и по мосту возле Геническа, которые соединяют временно оккупированный Крым с остальной территорией Украины. Фото и видео показывают серьезные повреждения дорожного полотна на мостах.

Читайте также: Ад в Европе, Новая "золотая лихорадка" и Наркотик джихада. Лучшие истории мира

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.