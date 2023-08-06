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Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 6 августа

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 18:59
Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 6 августа - Фото
Фото - ОП

1.  Массированные атаки: ВСУ уничтожили 30 крылатых ракет и 27 "шахедов", баллистики не было. С вечера 5 августа по утро 6 августа оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136, но есть прилеты и пострадавшие

2. Зеленский поздравил Воздушные Силы, вручил награды – фото в самолете и с PatriotПрезидент Владимир Зеленский принял участие в праздновании Дня Воздушных сил ВСУ, вручил государственные награды и боевые флаги военным частям. За время полномасштабной войны летчики ВС ВСУ совершили более 14 000 боевых вылетов, сбили более 3 500 самолетов, вертолетов и ракет оккупантов и более 2000 вражеских ударных дронов, сказал президент.

3. Россия и Китай направили крупнейшую в истории флотилию патрулировать рядом с США – WSJВвоенно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, которая подошла к берегам США. 

4. WSJ: Украина в Джидде согласилась на переговоры без деоккупации. Банковая: И близко нет. Издание The Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина якобы согласилась на начало мирных переговоров по выводу российских войск со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это сообщение.

5. Снова вероятный удар по Чонгару: в сети появились фото и "пляжные" видео. В соцсетях сообщают о новых ударах по Чонгарскому перешейку и по мосту возле Геническа, которые соединяют временно оккупированный Крым с остальной территорией Украины. Фото и видео показывают серьезные повреждения дорожного полотна на мостах.

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Сергей Бережной
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