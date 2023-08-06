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П'ять головних новин світу та України на 19:00 6 серпня

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 18:59
П'ять головних новин світу та України на 19:00 6 серпня - Фото
Фото - ОП

1. Масовані атаки: ЗСУ знищили 30 крилатих ракет і 27 "шахедів", балістики не було. З вечора 5 серпня до ранку 6 серпня окупанти завдали масованого удару ракетами і дронами по Україні. Українська протиповітряна оборона знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136, але є прильоти та постраждалі.

2. Зеленський привітав Повітряні сили, вручив нагороди – фото у літаку та з Patriot. Президент Володимир Зеленський взяв участь у святкуванні Дня Повітряних сил ЗСУ, вручив державні нагороди та бойові прапори військовим частинам. За час повномасштабної війни льотчики ПС ЗСУ здійснили понад 14 000 бойових вильотів, збили понад 3 500 літаків, вертольотів та ракет окупантів та понад 2000 ворожих ударних дронів, сказав президент.

3. Росія та Китай направили найбільшу в історії флотилію патрулювати поряд зі США – WSJ. Військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначають, що це була найбільша флотилія, яка підійшла до берегів США.

4. WSJ: Україна у Джідді погодилася на переговори без деокупації. Банкова: І близько немає. Видання The Wall Street Journal написало, що на переговорах у Джидді Україна нібито погодилася на початок мирних переговорів щодо виведення російських військ з усієї території країни. Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента, близький до переговорів, спростував це повідомлення.

5. Знову ймовірний удар по Чонгару: у мережі з'явилися фото та "пляжні" відео. У соцмережах повідомляють про нові удари по Чонгарському перешийку та мосту біля Генічеська, які з'єднують тимчасово окупований Крим з рештою території України. Фото та відео показують серйозні пошкодження дорожнього полотна на мостах.

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Сергій Бережний
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