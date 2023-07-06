Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 6 июля

1. Удар "Калибрами" по жилому дому во Львове: пять погибших и 37 раненых – видео. Ночью Россия ударила крылатыми ракетами "Калибр" по многоэтажке во Львове, в результате чего погибли пять человек, более 30 получили ранения. Силы противовоздушной обороны сбили семь из десяти крылатых ракет "Калибр", которые россияне запустили ночью по Украине.

2. ВСУ нужны кассетные боеприпасы для контрнаступления. HRW пишет Байдену – "не давайте". Международная неправительственная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке призвала Вашингтон не давать ВСУ необходимые Украине для наступления кассетные боеприпасы на фоне сообщений, что администрация США якобы рассматривает вопрос таких поставок.

3. Зеленский прибыл в Болгарию с неанонсированным визитом – фото. Президент Владимир Зеленский прибыл в Болгарию с официальным визитом. По результатам двусторонней встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым была подписана совместная декларация о евроатлантической интеграции Украины.

4. Пророссийскому блогеру Шарию сообщили о подозрении в госизмене: аудио прослушки. Пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который находится в Испании, сообщили о подозрении в госизмене. По данным СБУ, Шарий помогал Федеральной службе безопасности РФ делать постановочные видео с допросами украинских пленных.

5. Из российского плена вернулись 45 защитников Украины – фото. В Украину вернулись из плена 45 человек – военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и двое гражданских. Среди вернувшихся – два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и теробороновец из Херсона.

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