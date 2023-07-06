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П'ять головних новин світу та України на 19:00 6 липня

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 18:59
П'ять головних новин світу та України на 19:00 6 липня - Фото
Львів після російського ракетного удару (фото – ДСНС)

1. Удар "Калібрамі" по житловому будинку у Львові: п'ять загиблих та 37 поранених – відео. Вночі Росія вдарила крилатими ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Львові, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, понад 30 зазнали поранень. Сили протиповітряної оборони збили сім із десяти крилатих ракет "Калібр", які росіяни запустили вночі по Україні.

2. ЗСУ потрібні касетні боєприпаси для контрнаступу. HRW пише Байдену – "не давайте". Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch зі штаб-квартирою в Нью-Йорку закликала Вашингтон не давати ЗСУ необхідні Україні для наступу касетні боєприпаси на тлі повідомлень, що адміністрація США нібито розглядає питання щодо таких постачань.

3. Зеленський прибув до Болгарії з неанонсованим візитом – фото. Президент Володимир Зеленський прибув до Болгарії з офіційним візитом. За результатами двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим було підписано спільну декларацію про євроатлантичну інтеграцію України.

4. Проросійському блогеру Шарію повідомили про підозру в держзраді: аудіо прослуховування. Проросійському блогеру Анатолію Шарію, який перебуває в Іспанії, повідомили про підозру у держзраді. За даними СБУ, Шарій допомагав Федеральній службі безпеки РФ робити постановчі відео з допитами українських полонених.

5. З російського полону повернулися 45 захисників України – фото. В Україну повернулися з полону 45 осіб – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та двоє цивільних. Серед тих, хто повернувся, – два офіцери, 41 рядовий і сержант, цивільний працівник Азовсталі та тероборонець з Херсона.

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Сергій Бережний
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