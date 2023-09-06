Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 6 сентября

1. Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Сбили 23 цели, но есть и 10 прилетов. Ночью и утром 6 сентября 2023 года Россия атаковала Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами – Воздушные силы сбили 23 вражеские цели, однако было и 10 прилетов.

2. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. Ожидается, что он объявит о новом пакете помощи Украине на общую сумму более $1 млрд. Блинкен уже подтвердил, что одной из тем его визита будет ход наступления ВСУ. Это уже третий визит главы Госдепа в Украину с начала большой войны — прошлые состоялись в апреле и сентябре 2022 года.

3. Новым министром обороны стал Рустем Умеров. Верховная Рада назначила нового министра обороны – вместо Алексея Резникова им стал бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Назначение Умерова главой Минобороны поддержали 338 депутатов.

4. Умер украинский религиовед и бывший заложник террористов ДНР Игорь Козловский. В ночь на 6 сентября скончался известный украинский религиовед и бывший заложник российских террористов Игорь Козловский. Ему было 69 лет. Козловский был всемирно известным специалистом по религиоведению и духовным системам.

5. Константиновка. Оккупанты ударили по рынку, пожар, 17 погибших – видео, фото. Страна-террорист Россия нанесла удар по людному месту в Константиновке Донецкой области. Видео с последствиями удара публикуют местные ресурсы. Предварительно известно о 17 погибших, среди них ребенок, и о десятках раненых. Сейчас пожар уже ликвидирован, идет разбор завалов, продолжаются поиски пострадавших.

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