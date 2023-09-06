П'ять головних новин світу та України на 19:00 6 вересня

1. Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Збили 23 цілі, але є й 10 прильотів. Вночі та вранці 6 вересня 2023 року Росія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами – Повітряні сили збили 23 ворожі цілі, проте було і 10 прильотів.

2. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із робочим візитом до Києва. Очікується, що він оголосить про новий пакет допомоги Україні на загальну суму понад $1 млрд. Блінкен вже підтвердив, що однією з тем його візиту буде перебіг наступу ЗСУ. Це вже третій візит глави Держдепу до України з початку великої війни — попередні відбулися у квітні та вересні 2022 року.

3. Новим міністром оборони став Рустем Умєров. Верховна Рада призначила нового міністра оборони – замість Олексія Резнікова ним став колишній голова Фонду держмайна Рустем Умєров. Призначення Умєрова головою Міноборони підтримали 338 депутатів.

4. Помер український релігієзнавець та колишній заручник терористів ДНР Ігор Козловський. У ніч на 6 вересня помер відомий український релігієзнавець та колишній заручник російських терористів Ігор Козловський. Йому було 69 років. Козловський був всесвітньо відомим фахівцем із релігієзнавства та духовних систем.

5. Костянтинівка. Окупанти вдарили по ринку, пожежа, 17 загиблих – відео, фото. Країна-терорист Росія завдала удару по людному місцю в Костянтинівці Донецької області. Відео із наслідками удару публікують місцеві ресурси. Попередньо відомо про 17 загиблих, серед них дитина, та про десятки поранених. Наразі пожежу вже ліквідовано, триває розбір завалів, тривають пошуки постраждалих.

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