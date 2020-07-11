Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июля

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1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ОТМЕНИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАРПЛАТ ЧИНОВНИКОВ. Этот вопрос планируют рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 13 июля (подробнее).

2. В УКРАИНЕ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ. За минувший день коронавирусом заболели 800 человек, сутками ранее эта цифра составляла 819 (подробнее).

3. МИНЗДРАВ ПЛАНИРУЕТ В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА ЗАПУСТИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ. Сейчас эту систему пока тестируют в 700 больницах. На первом этапе больничные будут выдаваться и в обычном, и в электронном виде (подробнее).

4. В УКРАИНЕ ТЕСТИРУЮТ ЧЕТЫРЕ ПРЕПАРАТА ОТ COVID-19. Вакцины от коронавируса пока нет, но тестирование проходят четыре препарата - амизон, амиксин, корвитин и биовен (подробнее).

5. ХОРВАТИЯ ГОТОВА ПУСКАТЬ ТУРИСТОВ ТОЛЬКО С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТЕСТОМ НА COVID-19. При отсутствии такого приезжающим придется проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию (подробнее).

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Дарья Мостовая

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