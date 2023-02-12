Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 февраля

1. Лондон и Киев обсуждают производство британского оружия в Украине – The Telegraph

По данным The Telegraph, руководители британских военно-промышленных компаний ездили в Украину для рассмотрения возможности создать совместные предприятия, которые будут производить по лицензии оружие, в частности, артиллерию и транспортные средства.

2. Британия: Армия России несет потери в четыре раза выше, чем в июне-июле 2022 года – график

Российские войска, которые воюют против Украины, в последние недели несут рекордные потери, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

3. Утром россияне снова обстреляли Херсон, попали в здание администрации

"Центр Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации", – говорится в сообщении Херсонской ОВА.

4. Зеленский ввел санкции СНБО против 200 человек. Срок действия санкций – 50 лет

Зеленский ввел санкции против 199 граждан России и одного украинца-коллаборациониста, бывшего главного инженера Энергоатома Юрия Черничука, которого оккупанты назначили новым "директором" Запорожской АЭС.

5. Пакистан отправил Украине 10 000 ракет для РСЗО "Град" – The Economic Times

Ракетные боеприпасы для установок "Град" в количестве более 10 000 единиц были отправлены из Карачи в начале февраля и будут доставлены в Украину через порт Эмден в Германии, пишет издание.

Читайте также: Восточная Европа как новый лидер, Бесконечный сериал, Покупай ничего. Лучшие истории мира

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.