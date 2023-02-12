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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 февраля

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 февраля - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. Лондон и Киев обсуждают производство британского оружия в Украине – The Telegraph

По данным The Telegraph, руководители британских военно-промышленных компаний ездили в Украину для рассмотрения возможности создать совместные предприятия, которые будут производить по лицензии оружие, в частности, артиллерию и транспортные средства.

2. Британия: Армия России несет потери в четыре раза выше, чем в июне-июле 2022 года – график

Российские войска, которые воюют против Украины, в последние недели несут рекордные потери, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

3. Утром россияне снова обстреляли Херсон, попали в здание администрации

"Центр Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации", – говорится в сообщении Херсонской ОВА.

4. Зеленский ввел санкции СНБО против 200 человек. Срок действия санкций – 50 лет

Зеленский ввел санкции против 199 граждан России и одного украинца-коллаборациониста, бывшего главного инженера Энергоатома Юрия Черничука, которого оккупанты назначили новым "директором" Запорожской АЭС.

5. Пакистан отправил Украине 10 000 ракет для РСЗО "Град" – The Economic Times

Ракетные боеприпасы для установок "Град" в количестве более 10 000 единиц были отправлены из Карачи в начале февраля и будут доставлены в Украину через порт Эмден в Германии, пишет издание.

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Сергій Бережний
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